Знаменитый песенный фестиваль в Сан-Ремо в этом году пройдет без публики. Дирекция Государственного итальянского телевидения согласилась с рекомендациями специалистов и ввела соответствующие ограничения из-за коронавируса.

Фестиваль в Сан-Ремо запланирован на начало марта. Из-за пандемии в Италии в этом году решено отказаться и от Венецианского карнавала, который впервые пройдет в онлайн-формате.