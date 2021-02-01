По меньшей мере пять человек ранены в результате нападения неизвестного с ножом в метро Брюсселя. Об этом сообщают местные СМИ. Полиция официально подтвердила ножевое ранение в шею одной женщины. Сам нападавший задержан. Его личность и мотивы не раскрываются.

Расследованием занимается федеральная полиция королевства, в ведении которой находятся дела о терроризме. Происшествие случилось в коммуне Моленбек, в которой в свое время обосновались террористы запрещенной группировки Исламское государство, организовавшей теракт в Париже в 15-м году и в брюссельском метро в 16-м.