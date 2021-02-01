Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд рассмотрит 2 февраля жалобу на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая была признана виновной в оправдании терроризма и оштрафована на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Татьяна Мартынова.

«Апелляция будет проходить в Апелляционном военном суде, который находится в Московской области в поселке Власиха. Там будет присутствовать сама Светлана Прокопьева и другие ее адвокаты. Я буду находиться в Пскове по видеосвязи в Гарнизонном военном суде», — рассказала она. По словам Мартыновой, защита не согласна с приговором в отношении Прокопьевой и считает, что «он был абсолютно незаконным, так как в ее действиях отсутствует состав преступления».

Адвокат напомнила, что журналистка обвинялась в оправдании терроризма из-за статьи, которую она написала осенью 2019 года. Публикация была посвящена поиску причин взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области осенью 2018 года, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий.