Губернатор Петербурга Александр Беглов осудил участников несанкционированных акций, которые, по его словам, нарушили планы тысячи горожан и пренебрегли санитарными мерами в условиях пандемии коронавируса. Беглов особо отметил, что никто из организаторов даже не пытался согласовать вчерашнее мероприятие.