Суд в Москве отправил под арест на время следствия Вячеслава Игумнова. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве на несанкционированной акции 31 января в Москве. По версии следствия, он кинул зажженный файер в сотрудников полиции. Под стражей обвиняемый пробудет до конца марта.
2021-02-01T20:02:35+03:00
2021-02-01T20:03:29+03:00
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20:02, 01 февраля 2021
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