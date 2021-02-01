Суд в Москве отправил под арест на время следствия Вячеслава Игумнова. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве на несанкционированной акции 31 января в Москве. По версии следствия, он кинул зажженный файер в сотрудников полиции. Под стражей обвиняемый пробудет до конца марта.