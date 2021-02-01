Полиция французского Тулона выясняет обстоятельства кровавого убийства. Как сообщает местная пресса, из окна одного из домов в центре города была выброшена коробка с отрезанной человеческой головой. Прибывший спецназ задержал 40-летнего подозреваемого. По словам свидетелей, руки у него были в крови. Правоохранительные органы сейчас выясняют мотивы злоумышленника.

Как передает телеканал BFM-ТV, прошлой ночью полиция уже приезжала по этому адресу из-за драки. У владельца квартиры в гостях были двое бездомных. Судя по всему, жертвой злоумышленника стал один из них. Пока следственные органы террористической составляющей в этом преступлении не усматривают.