На сегодняшний день в суды Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях на акции

На сегодняшний день в суды Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях на вчерашней несанкционированной акции в поддержку Навального. 66 участником назначены административные аресты, еще 118 человек оштрафованы. Как передает ТАСС, три административных дела суды прекратили за отсутствием состава преступления.