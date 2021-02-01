На сегодняшний день в суды Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях на акции

На сегодняшний день в суды Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях на вчерашней несанкционированной акции в поддержку Навального. 66 участником назначены административные аресты, еще 118 человек оштрафованы. Как передает ТАСС, три административных дела суды прекратили за отсутствием состава преступления.
2021-02-01T19:35:10+03:00
2021-02-01T19:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 01 февраля 2021
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