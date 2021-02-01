Защита соратницы Алексея Навального, Любови Соболь, обжаловала решение суда, отправившего ее под домашний арест. Любовь Соболь была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. В рамках этого же дела под домашний арест отправлены еще несколько соратников Навального, а также его брат Олег.