Защита соратницы Алексея Навального, Любови Соболь, обжаловала решение суда, отправившего ее под домашний арест. Любовь Соболь была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. В рамках этого же дела под домашний арест отправлены еще несколько соратников Навального, а также его брат Олег.
2021-02-01T19:34:45+03:00
2021-02-01T19:34:45+03:00
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19:34, 01 февраля 2021
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