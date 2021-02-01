Муниципальный депутат Илья Яшин оштрафован на 20 тысяч рублей по обвинению в участии в митинге 31 января

Муниципальный депутат Илья Яшин оштрафован на 20 тысяч рублей по обвинению в участии в несанкционированном митинге 31 января. Как сообщает МБХ медиа, также на политика составлен протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции при задержании.