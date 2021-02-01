По делу инвестиционного фонда Baring Vostok заявлено более пятидесяти свидетелей

Начало судебного разбирательства ожидается уже завтра.

Мещанскому суду Москвы предстоит выслушать 51 свидетеля обвинения и ознакомиться с материалами дела объёмом примерно в 90 томов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает агентство «Интерфакс». Всего обвиняемыми по делу проходят семь человек. Среди них – основатель инвестиционной компании Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и другие. По версии следствия, эти люди причастны к растрате двух с половиной миллиардов рублей банка «Восточный» в 2015-ом году.

Сотрудники фонда вины не признают. Ранее Майкл Калви неоднократно говорил, что дело завели по инициативе оппонентов Baring Vostok в этом банке. Таким образом, по словам основателя фонда, акционеры Артём Аветисян и Шерзод Юсупов хотели уладить корпоративный конфликт.

Майкла Калви арестовали по этому делу еще зимой 2019-го года. Минувшей осенью суд поменял ему меру пресечения на запрет определённых действий.