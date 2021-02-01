Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров арестован на 29 суток за нарушения на акции 31 января, сообщил «Эху Москвы» адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев. «Сегодня Пивоварову было вынесено наказание по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ в размере 10 суток административного ареста и ч.8 ст.20.2 КоАП РФ в размере 19 суток ареста. В общей сложности Пивоваров будет арестован на 29 суток. Мы подадим апелляционные жалобы, скорее всего, сегодня или завтра», — рассказал адвокат.

Андрей Пивоваров был задержан в воскресенье в центре Москвы вместе с оппозиционером и муниципальным депутатом Красносельского района Ильей Яшиным.