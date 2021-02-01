Защита Навального будет настаивать на отсутствии оснований для замены условного срока на реальный

Защита политика Алексея Навального будет настаивать в Мосгорсуде 2 февраля на отсутствии оснований для замены условного срока на реальный. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова. «Алексей не нарушал предписания, которые были необходимы по решениям суда: он ходил — отмечался. Не по своей воле он оказался в Германии, не по своей воле до 15 января лечился и проходил амбулаторное лечение в германской клинике. Абсолютно никаких нарушений с его стороны, которые могли бы говорить о необходимости изменения наказания, нет», — подчеркнула адвокат.

Михайлова также назвала давлением на суд тот факт, что Генпрокуратура признала законным представление о замене условного срока на реальный. «Я считаю, что накануне судебного разбирательства это может выглядеть как некое давление на суд, потому что завтра участники процесса будут высказывать свою позицию по этому делу. Это недопустимо в данной ситуации», — заключила она.