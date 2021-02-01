Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Сегодня в России проходят мемориальные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина.
2021-02-01T18:34:43+03:00
2021-02-01T18:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 01 февраля 2021
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