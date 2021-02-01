Музей Хоккея в Москве объявил о своем закрытии

Музей Хоккея, расположенный рядом со стадионом ЦСКА Арена в Москве, объявил о своем закрытии. В пресс-службе музея это объясняют отсутствием финансирования. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея», музей функционировал при поддержке Федерации хоккея России.