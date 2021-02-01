Путин поручил губернатору Петербурга Беглову до мая проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Петербурга Александру Беглову до мая этого года проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе. Ранее горожане смогли отстоять мыс от строительства небоскреба «Газпрома». Ч

Работать над планами о создании музея-заповедника на Охтинском мысе губернатору Александру Беглову предстоит вместе с министерством культуры России и «Газпромом». Компания собирается построить на этом месте общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством. Территорию развивает японская компания, которая обошла в закрытом конкурсе архитектурные бюро из России, Франции, Германии и Нидерландов. Однако градозащитники оспаривают в судах границам охранных зон на Охтинском мысе. Они полагаются, что историческая территория гораздо больше. Впрочем, апелляционная комиссия Верховного суда сохранила границы утвержденные министерством культуры. А Городской суд Петербурга в свою очередь отказался отменить предметы охраны для остатков шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысе. Губернатор Александр Беглов также ранее сообщал, что не видит законных оснований для мены или выкупа этого участка у «Газпрома».

Доложить президенту России о том, как продвигается работа по создании музея-заповедника на Охтинском мысе, губернатор Александр Беглов обязан до 1 мая этого года.