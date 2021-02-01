Около двух тысяч человек, по данным театра имени Вахтангова, пришли проститься с Василием Лановым. Актер скончался в минувший четверг на 88-м году жизни. Гражданскую панихиду посетили первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Ланового душевным актером и светлым человеком. Заслуженная артистка России Елена Сотникова отметила, что Лановой очень любил театр и зрителей.

Василий Лановой в свое время активно поддерживал КПРФ, участвовал в «Русском марше». Позже был доверенным лицом Владимира Путина. Ланового проводили в последний путь аплодисментами под звуки военного оркестра. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.