Памятные мероприятии по случаю 90-летия со дня рождения Бориса Ельцина проходят сегодня в России. На Новодевичьем кладбище в Москве цветы к могиле бывшего президента возложили его родственники, соратники и друзья. Ранее Наина Ельцина говорила, что дни рождения ее мужа всегда были главным праздником в семье.

Официальные мероприятия в честь 90-летия Бориса Ельцина стартовали в Екатеринбурге в 10 утра. К памятнику первому президенту на улице, носящей имя Бориса Ельцина, были возложены цветы. В церемонии участвовали руководители СО и Заксобрания, представители полпредства и свердловский омбудсмен. Масштабная юбилейная программа к 1 февраля подготовлена и в президентском центре Бориса Ельцина. В холле кино-конференц-зале «Ельцин-центра» сегодня открыли выставку фотографий «Борис Ельцин. В галстуке и без». В экспозицию подобрали фото одного времени, где Ельцина можно увидеть на работе и одновременно в быту или на природе. Постоянно идет и работа с наследием Бориса Ельцина в виде писем и рабочих документов, — об этом рассказал руководитель архива «Ельцин-центра» Дмитрий Пушмин. Также на площадке «Ельцин-центра» сегодня состоится премьера спектакля, который создали екатеринбургские поэты и драматурги на основе экспонатов музея Бориса Ельцина. В 19 часов по Мск первого президента России будут вспоминать в эфире Youtube-канала Андрея Макарова «Культура Достоинства». Среди спикеров — журналисты Владимир Познер и Николай Сванидзе, писатели Виктор Ерофеев и Виктор Шендерович, литературовед и издатель Ирина Прохорова и спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

Политолог Аркадий Дубнов в эфире «Эха» сказал, что безнравственно упрекать Ельцина во всем том, что происходило в 90-е годы. По мнению Дубнова, оценку действиям Бориса Ельцина еще предстоит дать в будущем