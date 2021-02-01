Международная федерация хоккея определилась с местом проведения Чемпионата мира в нынешнем году

С большой долей вероятности матчи турнира пройдут только в Латвии, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Турнир изначально планировалось провести в Минске и Риге. Причем именно столице Белоруссии отводилась ключевая роль – там должны были пройти игры группового раунда, а также полуфиналы и матч за первое место. Однако под давлением правозащитных организаций и крупных спонсоров IIHF лишила белорусскую столицу права проведения Чемпионата. Заменить Минск изъявили желание Братислава и датский Хернинг. Шансы столицы Словакии, уже проводившей два года назад мировое первенство, казались предпочтительнее.

Но 26 января президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что с учетом сложностей с логистикой в период пандемии коронавируса федерация хочет, чтобы чемпионат мира прошел в одной стране. На днях комиссия IIHF посетила Латвию. И, судя по всему, осталась довольна ходом подготовки к турниру. При этом, вероятно, что матчи Чемпионата мира пройдут не только на Арене Рига, но и в Олимпийском спортивном центре, где хоккейные матчи ранее никогда не проводились. Также имеется ледовый дворец в Даугавпилсе. Но вместимость его едва превышают тысячу человек.

Впрочем, вероятность проведения турнира в двух странах также сохраняется. Источник РИА Новостей считает, что IIHF сможет больше заработать, если часть матчей пройдет в Братиславе. Слован арена способна вместить более 13 тысяч болельщиков. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня с участием 16 лучших сборных планеты.

Официально о месте проведения Чемпионата мира будет объявлено завтра после заседания Совета IIHF.