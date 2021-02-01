Военные в Мьянме утверждают, что взяли власть в свои руки

С перебоями интернет работает сегодня в Мьянме – там отключены государственные телеканалы. Из-за плохого интернет-соединения временно закрылись банки.

Утром военные объявили в стране режим чрезвычайного положения. Задержано высшее руководство страны. Это связано с прошедшими в ноябре парламентскими выборами. Военные заявили о многочисленных фальсификациях. В эфире было зачитано официальное обращение к народу. Были задержаны около 30 человек, включая президента Мьянмы.

С осуждением действий военных в Мьянме выступили представители многих стран, в том числе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Российские дипломаты утверждают, что никто из находящихся в Мьянме россиян к ним за помощью не обращался. По данным посольства, сейчас в стране работают около 50 российских специалистов, там также отдыхают около 20 туристов из России