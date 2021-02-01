В ГД готовят поправки, которые обяжут иностранные IT-компании организовывать полноценные представительства в РФ

В Госдуме разрабатывают поправки, которые обяжут иностранные IT-компании организовывать полноценные представительства в России. Ранее это поручил сделать президент.

В комитете Госдумы по информационной политике считают, что даже те представительства иностранных интернет-компаний, которые сейчас работают в России, нельзя назвать полноценно действующими, поскольку через них не всегда ведётся коммерческая деятельность. В связи с этим депутаты разрабатывают поправки в законодательство, которые будут регулировать открытие таких филиалов, уже наделённых необходимыми полномочиями на территории страны. В сообщении комитета сказано, что в первую очередь это затронет организации, которые включены в реестр операторов распространения информации. Кроме того, депутаты пообещали представить новые меры по ужесточению ответственности за неисполнение российских законов в сфере хранения персональных данных и неуплаты налогов с деятельности на территории страны.

Тем временем зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев не исключил сегодня, что Россию могут извне отключить от глобального интернета. Он подчеркнул, что законодательно и технологически страна к этому готова. При этом почти сразу Медведев добавил, что предпосылок для отключения интернета в России нет.

Закон о так называемом «суверенном интернете» вступил в силу осенью 2019-ого года. Первые соответствующие учения прошли через несколько месяцев. В Минкомсвязи их назвали успешными.