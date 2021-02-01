В Гааге возобновились слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском Боинге. На них выступила, в частности, адвокат Олега Пулатова, россиянина, который является одним из обвиняемых. Она заявила, что эксперты компании Алмаз-Антей должны получить возможность осмотреть хранящиеся в Нидерландах обломки Боинга.
2021-02-01T18:16:06+03:00
2021-02-01T18:16:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2783518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:16, 01 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)