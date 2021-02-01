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18:16, 01 февраля 2021

В Гааге возобновились слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском Боинге

В Гааге возобновились слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском Боинге. На них выступила, в частности, адвокат Олега Пулатова, россиянина, который является одним из обвиняемых. Она заявила, что эксперты компании Алмаз-Антей должны получить возможность осмотреть хранящиеся в Нидерландах обломки Боинга.



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