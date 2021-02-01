Супруга Алексея Навального Юлия оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в протестной акции. Защита не согласна с решением и намерена его обжаловать. Юлию Навальную задержали накануне днем в Сокольниках через несколько минут после того, как в ее Instagram появилась ее фотография с участниками несогласованного шествия к «Матросской тишине», где под стражей уже две недели находится ее муж. Силовики в мощной экипировке посадили женщину в микроавтобус и уехали, как потом выяснилось, в ОВД в Новую Москву. Супругу политика отпустили из отделения уже вечером с протоколом за участие в несанкционированной акции. Навальную обязали явиться в Щербинский суд, где сегодня судья признала ее виновной в создании помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Решению Навальная не удивилась, рассказала «Эху» ее адвокат Светлана Давыдова. Навальную уже задерживали в прошлую субботу, в центре Москвы, когда она собиралась присоединиться к сторонникам ее арестованного мужа. Тогда женщину отпустили без составления протокола. В середине недели дома у Навальных прошли обыски по делу о нарушении санитарных мер. Силовики взломали входную дверь. Административная статья, по которой оштрафовали Юлию Навальную, предусматривает также арест до 15 суток.

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю Юлия Навальная говорила, что полностью поддерживает своего мужа в политической борьбе.

Предположение о том, что Юлия Навальная может стать лидером оппозиции, вбрасывается в основном провластными структурами, — сказал в эфире «Эха» политолог Михаил Виноградов. По его мнению, в России пока нет политиков кроме Алексея Навального, способных бороться за всех, а не только за себя.

Политик Дмитрий Гудков считает, что российские власти не дадут Юлии Навальной стать лицом оппозиции и участвовать в выборах как Светлане Тихановской в Белоруссии. По словам Гудкова, власть берет семьи политиков в заложники. Брат Алексея Навального, Олег, уже отсидел, — напомнил он. Сейчас, кстати, Олег Навальный находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время протестной акции 23 января.