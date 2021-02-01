Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта. Ярмыш обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной протестной акции 23-го января.
2021-02-01T18:00:54+03:00
2021-02-01T18:07:06+03:00
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18:00, 01 февраля 2021
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