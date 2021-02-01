В аэропорту Тюмени неизвестные выпустили светосигнальную ракету в сторону приземляющегося самолета. Как рассказали ТАСС в региональном управлении СК, начата проверка по признакам хулиганства. В аэропорту ТАСС сообщили, что все прибывшие водушные судна посадку совершили штатно.