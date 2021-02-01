Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер. Ранее об этом ходатайствовали потерпевшие и защита сестер. В ходатайстве говорилось о противоречиях в обвинительном заключении и уточнении действий отца девушек Михаила Хачатуряна. Ранее подсудимые утверждали, что постоянно подвергались насилию со стороны отца.