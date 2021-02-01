Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову предстоит провести под стражей 39 суток

Измайловский суд арестовал исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 10 суток по статье о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Кроме того, на политика оформили протокол по статье о повторном нарушении правил участия в акции. По этому обвинению Пивоваров получил еще 29 суток ареста. Таким образом, ему предстоит провести под стражей 39 суток. Пивоварова и муниципального депутата Илью Яшина задержали накануне вечером, когда они ехали на машине. Их допросили в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, после чего составили протоколы по административной статье и оставили в отделе полиции на ночь.
2021-02-01T17:33:08+03:00
2021-02-01T17:34:20+03:00
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17:33, 01 февраля 2021
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