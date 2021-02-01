В России вступил в силу закон, который запрещает соцсетям распространять ложную и незаконную информацию. В частности, под это определение попадает нецензурная лексика. По мнению главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, закон практически неисполним. Об этом сказал в эфире РБК.

Если соцсеть не удалит противоправную информацию в течение суток, то компании грозит штраф до 8 миллионов рублей, говорится в законе.