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17:05, 01 февраля 2021

В России вступил в силу закон, который запрещает соцсетям распространять ложную и незаконную информацию

В России вступил в силу закон, который запрещает соцсетям распространять ложную и незаконную информацию. В частности, под это определение попадает нецензурная лексика. По мнению главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, закон практически неисполним. Об этом сказал в эфире РБК.
Если соцсеть не удалит противоправную информацию в течение суток, то компании грозит штраф до 8 миллионов рублей, говорится в законе.



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