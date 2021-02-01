Спикер Госдумы допустил уголовное преследование за помощь в составлении санкционных списков против россиян

Так Вячеслав Володин отреагировал на просьбу соратников Алексея Навального относительно включения чиновников и бизнесменов в черные списки США.

Комментируя инициативу Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти объявили иностранным агентом, Володин вспомнил про законопроект, который уже два с лишним находится на рассмотрении нижней палаты. В нем говорится о наказании за исполнение иностранных санкций против отечественных компаний и за действия, которые помогают западным правительствам в составлении санкционных списков, цитата по сайту Государственной думы. При чем речь идет о компаниях. Документ предусматривает за оба преступления тюремный срок.

Володин же предлагает распространить уголовную ответственность на тех, кто призывает включать в черные списки российских граждан. Соответствующие изменения, по его словам, могут появиться в документе ко второму чтению. Требования ввести санкции против россиян, адресованные президенту США, спикер Госдумы воспринимает как призывы к разрушению российской экономики. Этот поступок, по мнению Володина, осудят все.

В санкционном списке, который соратник Навального Владимир Ашурков направил Джо Байдену, оказались 35 россиян, в том числе главы силовых ведомств, руководители телеканалов, крупные бизнесмены, а также премьер-министр и мэр Москвы.