Московский суд арестовал на четверо суток корреспондентку Vot Tak TV Анастасию Демидас. Он признал ее виновной в правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 (участие в несанкционированном митинге). Как сказала «Эху Москвы» редактор Вот Так TV Марии Лекух суд не учел, что Демидас работала на акции и имела при себе редакционное задание. Редакция считает это арест незаконным и будет бороться, чтобы решение суда было отменено и Анастасия Демидас вернулась на работу, добавила Мария Лекух.