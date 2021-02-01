Московский суд арестовал на четверо суток корреспондентку Vot Tak TV Анастасию Демидас. Он признал ее виновной в правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 (участие в несанкционированном митинге). Как сказала «Эху Москвы» редактор Вот Так TV Марии Лекух суд не учел, что Демидас работала на акции и имела при себе редакционное задание. Редакция считает это арест незаконным и будет бороться, чтобы решение суда было отменено и Анастасия Демидас вернулась на работу, добавила Мария Лекух.
2021-02-01T17:03:56+03:00
2021-02-01T17:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 17:03, 01 февраля 2021
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