Бывший старший советник Белого дома, зять Трампа Джаред Кушнер и его заместитель выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Бывший старший советник Белого дома, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и его заместитель Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Как передает Reuters, оба номинированы за их роль в переговорах по четырем соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

По данным агентства, в число соискателей премии в текущем году включены российский оппозиционер Алексей Навальный, ВОЗ и шведская экоактивистка Грета Тунберг.