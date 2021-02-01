Спикер Госдумы не исключил введения уголовной ответственности за призывы ввести санкции против граждан России. В мае 2018 Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Вячеслав Володин полагает, что норма о призывах к санкциям может появиться ко второму чтению. Ранее сообщалось, что ФБК, признанный российскими властями иноагентом, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к Владимиру Путину».
2021-02-01T16:34:17+03:00
2021-02-01T16:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 01 февраля 2021
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