Спикер Госдумы не исключил введения уголовной ответственности за призывы ввести санкции против граждан России. В мае 2018 Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Вячеслав Володин полагает, что норма о призывах к санкциям может появиться ко второму чтению. Ранее сообщалось, что ФБК, признанный российскими властями иноагентом, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к Владимиру Путину».