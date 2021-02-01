Энтони Блинкен: Вашингтон не причастен к протестным акциям в России, они вызваны внутренними проблемами страны

Вашингтон не причастен к протестным акциям в России, они вызваны внутренними проблемами страны. Об этом телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом он прокомментировал заявление МИД России с требованием к США прекратить вмешательство во внутренние дела России.

