ЕСПЧ коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбудить уголовное дело о его отравлении. В своей жалобе Навальный заявил, что его отравили боевым ядом, доступ к которому имели только российские спецслужбы, а российские власти не провели эффективного расследования о покушении на его жизнь.
2021-02-01T16:31:24+03:00
2021-02-01T16:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 февраля 2021
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