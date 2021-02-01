ЕСПЧ коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбудить уголовное дело о его отравлении. В своей жалобе Навальный заявил, что его отравили боевым ядом, доступ к которому имели только российские спецслужбы, а российские власти не провели эффективного расследования о покушении на его жизнь.