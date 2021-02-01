Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей

Суд оштрафовал жену арестованного политика Алексея Навального Юлию Навальную на 20 тысяч рублей. Она признана виновной в участии в несанкционированной акции 31 января. Супругу Навального задержали накануне днем в Сокольниках, более трех часов продержали в полиции, а потом отпустили под обязательство о явке в суд. По словам адвоката Светланы Давыдовой, решение суда будет обжаловано.

Акции в поддержку Навального прошли 31 января по всей стране. По данным ОВД-Инфо, всего было задержано около 5,5 участников, в т.ч. в Москве — более 1800.