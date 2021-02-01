Сторона защиты по делу о сбитом над Донбассом Боинге настаивает, чтобы экспертам из РФ разрешили осмотреть обломки

Сторона защиты по делу о сбитом над Донбассом Боинге настаивает на том, чтобы экспертам из российского концерна разрешили осмотреть обломки. Слушания о крушении самолёта возобновили сегодня в Нидерландах.

Адвокат обвиняемого Олега Пулатова требует, чтобы аналитикам российской компании «Алмаз-Антей» предоставили возможность провести осмотр самого самолёта, часть корпуса которого хранится сейчас в Нидерландах. По словам юриста экспертам должны направить все имеющиеся фотографии обломков, находящихся в других местах. Ответа на запрос защиты пока не поступило.

Ранее на сегодняшнем заседании судья объявил, что в Амстердаме уже получили ответ от «Алмаз-Антей» на отчёты нидерландских экспертов о трагедии, и что российские аналитики будут в числе опрошенных по этому делу. Их мнение суд планирует узнать до апреля этого года.

Крушение Боинга «Малазийских авиалиний» произошло в июле 2014-ого. На борту были 298 человек. Сейчас обвиняемыми значатся четыре человека – это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии прокуроров, эти люди занимались доставкой на место боевых действий российской установки «Бук», из которой позже сбили пассажирский самолёт.

В России официальные лица неоднократно выражали сомнения в результатах работы международной следственной группы. В Москве их утверждения обвинителей называли безосновательными.