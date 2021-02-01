В Кремле считают, что с участниками несогласованных акций нужно поступать по всей строгости закона. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ходе протестных акций 31-го января было замечено много хулиганов и провокаторов. Отвечая на вопрос, обратили ли в администрации президента внимание на избиение и задержания журналистов, Песков лишь подчеркнул, что они не носили массового характера.

По данным правозащитного проекта интернет-издания ОВД-Инфо, накануне на протестных акциях в России были задержаны почти пять с половиной тысяч человек. Как рассказал «Эху Москвы» аналитик проекта Григорий Дурново, задержанных обвиняют в основном в нарушении правил проведения массовых акций и неповиновении сотрудникам полиции. Также, по данным правозащитников, составляются протоколы о мелком хулиганстве.