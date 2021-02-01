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Эксклюзив Эха 16:32, 01 февраля 2021

Заседание по делу Навального проведут в Мосгорсуде

Завтрашнее рассмотрение вопроса о замене условного наказания Навальному на реальное перенесено из Симоновского суда в Мосгорсуд. Как объяснили «Эху Москвы» в Мосгорсуде, это связано с большим числом поступивших в районный суд аккредитаций СМИ и необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологичнских правил. В пресс-службе МГС также уточнили, что сам Навальный будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи.



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