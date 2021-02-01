Спикер Госдумы Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России. По его словам, это положение может появиться ко второму чтению соответствующего законопроекта. Документ был принят в первом чтении в мае 2018 года, он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за исполнение санкций на российской территории.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект об открытии представительств иностранных IT-компаний в России, — сообщает официальный Телеграм-канал комитета по информационной политике. В первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, которые включены в реестр операторов распространения информации.