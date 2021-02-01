В Санкт-Петербурге суды запретили доступ к некоторым сайтам с японской анимацией и комиксами

Несколько судов вынесли определения о применении мер предварительной защиты. Произошло это после того, как районные прокуроры попросили признать запрещенной информацией нескольких мультиков.

В списке, например, такие картины: «Межвидовые рецензенты», «Класс убийц», «Князь тьмы» и «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка». Все мультфильмы не предназначены для детей. Это и смутило прокуратуру, так как на сайты может зайти кто угодно, в том числе дети.

Всего до заседания по существу запретили 15 ссылок. Ранее суд в петербурге запретил несколько ссылок на сайты, где были выложены копии популярного мультсериала «Тетрадь смерти». Эксперты посчитали, что это аниме делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.

Один из районных судов Санкт-Петербурге вскоре должен рассмотреть дело о запрете доступа к сайту с песней популярного исполнителя Моргенштерна. Прокуроров смутило название композиции «Я съел деда».