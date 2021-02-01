В Госдуме разрабатывают законопроект об открытии представительств иностранных IT-компаний в России

Об этом сообщает официальный Telegram-канал комитета по информационной политике.
В первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, которые включены в реестр операторов распространения информации.
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Об этом сообщает официальный Telegram-канал комитета по информационной политике.
В первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, которые включены в реестр операторов распространения информации.
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
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