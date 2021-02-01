Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

«По последним данным, которые продолжают дополняться и уточняться, задержали всего 5429 человек в 88 городах России. Пока сложно сказать о том, сколько оставили людей на ночь (в отделе полиции). Это тоже уточняется, информация эта к нам сейчас стекается, мы стараемся как можно большему количеству людей помочь с защитой в судах, которые сегодня проходят», — сказал он.

По словам Дурново, задержанных обвиняют в основном в нарушении правил проведения митингов и неповиновении сотрудниками полиции.

«Статьи в основном 20.2 Кодекса административных правонарушений, у нее есть разные части, которые предполагают разное наказание. Довольно много протоколов по 2 части этой статьи — организация несогласованного мероприятия. По этой части могут наказывать за пост и републикацию поста, анонсирующего акцию, этого достаточно для того, чтобы полиция и суд сочли человека организатором. И даже такие действия, как распечатка листовок и передача их неустановленному лицу, это тоже расценивается как организация несогласованного мероприятия», — отметил аналитик.

Также Дурново отметил, что довольно много протоколов по части 6.1 статьи 20.2 — это участие в несогласованной акции, создавшей помехи для движения транспорта или работающим структурам.

«Фактически это означает, что если в городе проходила акция, в рамках которой кто-то выходил на проезжую часть или пытался перекрыть движение, как полиция это расценила, то любой участник такой акции, неважно выходил он сам на дорогу или нет, он то может быть наказан, а это арест. Это достаточно распространенная практика у нас, особенно когда идет о шествиях», — пояснил он.

Также в протоколах встречается восьмая часть статьи 20.2 — это повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. «Она применяется в том случае, когда у человека есть хотя бы одно вступившее в силу решение суда по этой статье в течение года. То есть если хотя бы один раз вы выходили на улицу, вас задерживали и наказывали за нарушение по этой статье, и решение вступило в силу, то в следующий раз можно схлопотать 8 часть. И это значит, что вас могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч руб. или арестовать до срок до 30 суток», — отметил аналитик.

По словам Дурново, широко используется статься — не повиновение законным требованиям сотрудников полиции. «Эта статья довольно коварная, потому что если штраф, то он сравнительно небольшой, всего 1 тыс. руб., но если арест, он моет быть до 15 суток. Некоторое время назад Верховный суд распорядился не применять эту статью к участникам акции. Тем не менее, суды в последнее время машут рукой на это постановление и эту статью соглашаются применять», — сообщил он.

Составляются так же протоколы о мелком хулиганстве, добавил Дурново.