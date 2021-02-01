Памятные мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бориса Ельцина проходят сегодня в России

Первому президенту страны исполнилось бы 90 лет. В Москве родные Ельцина, а также его близкие знакомые принесли цветы к могиле экс-президента на Новодевичьем кладбище. Вспоминают сегодня Ельцина и на его родине, в Свердловской области.

Официальные мероприятия в честь 90-летия Бориса Ельцина стартовали в Екатеринбурге в 10 утра. К памятнику первому президенту на улице, носящей имя Бориса Ельцина, были возложены цветы.

В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев. Также к памятнику первому президенту пришли сенатор Аркадий Чернецкий и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Масштабная юбилейная программа была подготовлена к 1 февраля в «Ельцин-центре». С утра в одном из залов президентского центра открылась выставка фотографий «Борис Ельцин. В галстуке и без».

А в онлайне вечером на YouTube-канале «Культура Достоинства» состоится вечер памяти первого президента России. Бориса Ельцина будут вспоминать журналисты Владимир Познер и Николай Сванидзе, писатели Виктор Ерофеев и Виктор Шендерович, литературовед и издатель Ирина Прохорова и спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

В течение всего дня вход в музей и арт-галерею «Ельцин-центра» в Екатеринбурге объявлен бесплатным.