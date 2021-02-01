Военный переворот произошел в Мьянме

Армия этого государства в юго-восточной Азии отказалась признавать итоги выборов. Новые власти объявили в стране чрезвычайное положение. Банки закрыты. Телевидение временно отключено, а по улицам в крупных поселениях ходят патрули военных. Британская медиакомпания BBC отмечает, что оценить обстановку в городах республики тяжело, поскольку там не работает сотовая связь и подключение к мобильному интернету.

Ранее в эфире местного телевидения транслировалось сообщение, согласно которому военные взяли власть в Мьянме из-за значительных фальсификаций на недавнем голосовании: «На выборах 8 ноября права избирателей были нарушены. Однако власти отказались разобраться с фальсификациями и принять соответствующие меры. Это очевидная попытка узурпации власти, угрожающая народному единству. Если не бороться с этим, стране никогда не удастся прийти к демократии».



Армия захватила почти все государственные учреждения в крупных городах. Арестованы десятки людей. Среди них – президент Ван Мьин и глава МИДа, а также лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ранее на её странице в Facebook был опубликован призыв к жителями страны выступить против захвата власти. Действия военных дипломат назвала возвращением к диктатуре.

Кстати, лидер заговорщиков, генерал Мин Аунг Хлайн еще 10 дней назад лично встречался с российским коллегой Сергеем Шойгу, который прилетал в Мьянму с визитом.

Действия военных в Мьянме уже осудил ряд стран, в том числе США и Великобритания. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил сомнение в законности случившегося.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал командование армии Мьянмы освободить задержанных руководителей страны.