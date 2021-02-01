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Эксклюзив Эха 14:09, 01 февраля 2021

Отделы полиции в Москве и Петербурге оказались переполненными после задержаний на воскресных акциях протеста

фото: Анатолий Мальцев / EPA-EFE
фото: Анатолий Мальцев / EPA-EFE

Об этом говорят правозащитники и сами задержанные. Как подсчитали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», всего по стране накануне в отделы полиции были доставлены около 5500 человек. Около 1800 оказались задержанными в Москве, почти 1200 — в северной столице. Правозащитники говорят, что столичные ОВД просто не справились с потоком людей.

Проблемы с большим количеством задержанных начались у силовиков еще во время пресечения несанкционированных выступлений. Участников шествий в поддержку Алексея Навального буквально набивали в автозаки, вероятно, из-за отсутствия свободного транспорта. До отделов полиции некоторым приходилось ехать стоя. Причем отвозили задержанных в самые отдаленные ОВД не только Москвы, но и области, рассказал «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

Недопуск адвокатов в отделы полиция — распространенная практика по всей России. Координаторы правозащитного проекта «ОВД-Инфо» заявляют, что защитники не могли пробиться в столичные отделы полиции из-за плана «Крепость», который предусматривает запрет на вход и на выход из здания.
Условия нахождения в ОВД стали для задержанных отдельным испытанием, рассказала «Эху Москвы» член общественно-наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Получать передачи от соратников и родственников в ряде случаев задержанным не разрешили. По свидетельствам правозащитников, в нескольких отделениях арестантов лишили возможности связаться с близкими и адвокатами.

Проблемы с размещением задержанных возникали, в том числе, после несогласованной акции 23-го января. Очевидцы рассказывали, что никоторым пришлось провести ночь в автобусах.

Задержанные до сих пор остаются в некоторых отделах полиции, в частности, в 66-м, где им даже не дали матрасов для ночёвки. Об этом сообщил депутат петербургского закса Борис Вишневский.

Среди задержанных также были несовершеннолетние, в частности, в 43-й отдел полиции доставили троих подростков, в том числе 11-летнюю девочку. В 49-м отделе на ночь оставили мать двоих маленьких детей, хотя закон это запрещает. Часто полицейские хватали случайных людей.

Слушатели «Эха Москвы» сообщили, что в некоторых отделах прохожие, которые шли по своим делам, составили большинство. Горожанам выдают протоколы за организацию скопления граждан с нарушением общественного порядка. По ним суды назначают либо арест от 2 до 10 суток, либо штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

По этой статье полицейские имеют право держать людей в отделении 48 часов. В изолятор отправили уже более 50 человек, тем временем суды продолжают выносить решения. Полицейский главк пока не дал официальных данных ни о количестве горожан, которых поместили в отделения, ни об общем числе участников воскресной акции. Впрочем, силовики не опубликовали этих цифр и по мероприятию, которое прошло неделю назад.

Политолог Аббас Галлямов считает, что во вчерашней акции оппозиция одержала политическую победу. Власти досталась победа военная.
В политике важно, кто идет в наступление и удерживает инициативу, — добавил Галлямов.

В Кремле количество задержанных и условиях их пребывания в ОВД не комментировали. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что полиция на несогласованных акциях действовала в рамках закона, и лишь отвечала на действия провокаторов. При этом Песков выступил за то, чтобы рассматривать каждый конкретный случай насилия в отношении представителя власти. Помимо видео жестких задержаний, добавил он, есть большое количество кадров нападений на росгвардейцев и полицейских.



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