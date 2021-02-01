По данным ведомства, преступники пытаются продать гражданам товары или поддельные лекарства, которые якобы защищают от инфекции, в том числе обычные освежители воздуха и медицинское маски с фильтром, цена на которые завышена в десятки раз.

Среди других схем деятельности мошенников, по словам чиновников, появились такие как бесплатное тестирование или вакцинация на дому, а также дезинфекция квартиры, цель которых — обычная кража. Роспотребнадзор призывает также не поддаваться на заманчивые предложения о якобы удаленной работе и внимательно изучать объявления о благотворительных акциях.