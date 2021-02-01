Слушания по делу о сбитом на востоке Украины пассажирском «Боинге» возобновились в суде Нидерландов

Сегодня стороны должны обсудить вопросы, которые касаются рассмотрения этого дела по существу. Оно должно стартовать летом.

Между тем, как сказал сегодня председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, они рассчитывают к апрелю опросить ряд экспертов, в том числе представителей российского концерна «Алмаз-Антей», который производит зенитно-ракетные комплексы «Бук». Ранее прокурор Вард Фердинандуссе сказал, что имеющаяся информация позволяет говорить о причастности Москвы к трагедии.

Следователи считают, что пассажирский самолет сбили из российского комплекса, который прибыл к сепаратистам в Донбасс из российской военной части. Москвы обвинения в причастности отвергает.