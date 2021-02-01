По словам Пескова, массовых задержаний журналистов на акции 1 февраля не было

На вопрос корреспондента о жестких задержаниях и избиения правозащитников и журналистов на несанкционированной акции, Дмитрий Песком отметил, что жесткие задержания представителей СМИ не носили массового характера.

«Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос корреспондента «Эхо Москвы», видел ли президент видео, на котором полицейские жестоко избивают людей, Песков ответил:

«Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Видео записывают тысячи, записывают и участники и соответствующие службы. Конечно, президент не в состоянии смотреть все эти видео», — сказал он.

Песков добавил: «Еще раз повторяю, что важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Здесь ключевое слово — незаконной акции».

«Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал», — сказал он.

Пескова попросили прокомментировать задержание главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был задержан во время прогулки с ребенком, несмотря на то, что он не участвовал в акции 23 января. На что он ответил: «Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. Там все абсолютно логично. Обращайтесь в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть».