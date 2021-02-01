Социальные сети в России теперь должны будут удалять публикации с нецензурной бранью

Согласно поправкам, которые вступили в силу, на это администрациям интернет-ресурсов отводятся сутки. Также с сегодняшнего дня социальные сети должны будут блокировать записи, в которых есть данные о гостайне, которые оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие.

В запретный перечень попали статьи с информацией об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, дистанционной продаже алкоголя. Запрещаются призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов. За отказ удалять такие записи компаниям грозит штраф до 4 млн руб.

Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал в эфире телеканала РБК, что закон практически неисполним.

Если соцсеть не удалит информацию в течение суток, то ей грозит штраф до 8-ми миллионов рублей.