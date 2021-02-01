Полиция, как считают в Кремле, действовала в рамках закона на несогласованных акциях

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, силовики отвечали на действия провокаторов.

При этом Песков выступил за то, чтобы рассматривать каждый конкретный случай насилия в отношении представителя власти. Помимо видео жестких задержаний, добавил он, есть большое количество кадров нападений на росгвардейцев и полицейских.

Отвечая на вопрос, обратили ли в администрации президента внимание на избиение и задержания журналистов, Песков лишь подчеркнул, что они не носили массового характера.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», накануне в ходе протестов в России задержали около 5300 человек.