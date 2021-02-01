ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении политика Алексея Навального

Ранее он требовал начать официально расследование покушения на его жизнь. Европейский суд по правам человека задал российским властям вопрос было ли нарушено право Алексея Навального на жизнь, обеспеченное второй статьёй Конвенции.

В частности, международная инстанция попросила уточнить, не нарушалась ли эта норма во время расследования событий августа прошлого года, когда политика предположительно отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сказано в постановлении, опубликованном сегодня на сайте суда.

Обращение, по которому ЕСПЧ начал этот процесс, Алексей Навальный сделал еще в октябре. Политик утверждал, что отказ российских следственных органов от возбуждения уголовного дела по факту этого покушения, нарушает его право на жизнь, и, соответственно, вторую статью Конвенции о правах человека.

Ответили ли в Москве на вопрос ЕСПЧ — пока не известно. Ранее российские официальные лица на разных уровнях неоднократно исключали, что политик был отравлен на территории страны.

Сейчас Алексей Навальный находится под арестом по обвинениям в том, что во время своей реабилитации в Германии он не приходил на регистрацию, необходимую из-за испытательного срока.